    14:31, 16 Октябрь 2025 | GMT +5

    YouTube хизматларида яна узилиш юз берди

    ASTANA. Kazinform – Бутун дунёдан фойдаланувчилар YouTube платформаси билан боғлиқ муаммолар ҳақида хабар бермоқда. Муаммолар асосан видеороликларни очиш билан боғлиқ, деб хабар беради Kazinform агентлиги Downdetector порталига таяниб.

    YouTube сервистерінің жұмысынан ақау шықты
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    YouTube, YouTube Music ва YouTube TV хизматларига киришда 342 мингдан ортиқ фойдаланувчи муаммолардан шикоят қилган.

    Уларнинг 56 фоизи видеони ижро этиш билан боғлиқ муаммолар, 32 фоизи илова билан боғлиқ муаммолар ва 12 фоизи сайт билан боғлиқ муаммолар ҳақида хабар берган.

    Портал маълумотларига кўра, энг кўп — 268 мингдан ортиқ шикоят АҚШда қайд этилган. Буюк Британиядан 62 мингга яқин, Япониядан 19 мингга яқин шикоят келиб тушган.

    Эслатиб ўтамиз, сентябрь ойи бошида фойдаланувчилар Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive каби платформалар, шунингдек, Googleнинг асосий қидирув тизими мавжуд эмаслиги ҳақида оммавий равишда шикоят қилган эди.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
