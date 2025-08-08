World Boxing: Осиё чемпионатида икки боксчи финалга чиқди
ASTANA. Kazinform – Таиланд пойтахти Бангкок шаҳрида World Boxing доирасида 19 ёшгача бўлган ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионатида бугун фақат бир нафар қозоғистонлик боксчи финалга чиқди.
Терма жамоа вакили Куралай Егинбайқизи (80 кг) ўзбекистонлик Рухшона Парпиева билан куч синашди. Уч раунддан сўнг ҳакамлар бир овоздан қозоғистонлик боксчига 5:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этишга қарор қилишди.
57 кг вазн тоифасидаги қозоғистонлик боксчи Аяжан Ермек ҳам вьетнамлик Тҳи Тҳом Вуни мағлуб этиб, финалга чиқди.
Энди ўғил болалар ўртасида Қозоғистон терма жамоасидан Адилет Тортубек (60 кг), Беибарис Ашарбай (70 кг), Нурсултан Шилдебай (75 кг), Тимур Тайбеков (80 кг), Нурсултан Қистаубай (85 кг), Расул Асанханов (90 кг) рингга кўтарилади.
Қитъа чемпионати 30 июль – 12 август кунлари бўлиб ўтиши режалаштирилган. Унда 25 давлатдан 396 нафар боксчи (237 эркак ва 159 аёл) иштирок этиши режалаштирилган. Улар орасида Қозоғистон, Афғонистон, Филиппин, Гонконг, Ҳиндистон, Индонезия, Эрон, Ироқ, Япония, Жанубий Корея, Саудия Арабистони, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Непал, Қатар, Хитой, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Туркманистон, Ўзбекистон, БАА, Вьетнам ва Бутан бор.