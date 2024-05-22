Вьетнам янги президентни сайлади
ASTANA. Kazinform - Вьетнам Миллий мажлиси (бир палатали парламент) чоршанба куни Вьетнам Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси Сиёсий бюроси аъзоси То Ламни мамлакатнинг янги президенти этиб сайлади. Бу ҳақда VNA агентлиги маълум қилди, дея хабар беради Кazinform мухбири.
То Ламни Вьетнам президенти этиб сайлаш тўғрисидаги резолюцияни йиғилишда қатнашган Миллий мажлиснинг 473 депутатидан 472 нафари қўллаб-қувватлади.
Сиёсатчининг мамлакат президенти лавозимига номзоди Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси томонидан 16-18 май кунлари Ханойда бўлиб ўтган навбатдаги пленумда маъқулланди.
21 май куни Миллий мажлис генерал То Ламни Вьетнам президенти этиб сайланиши учун жамоат хавфсизлиги вазири лавозимидан озод қилди.
Жорий йилнинг март ойида Вьетнам Социалистик Республикаси Миллий мажлисининг тасдиқланган қарорига мувофиқ, Во Ван Тхуонг мамлакат президенти лавозимидан озод этилганидан кейин давлат раҳбари лавозими бўш қолган эди.