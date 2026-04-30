Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида аҳоли сони энг кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 684,9 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайган.
Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сони:
- Самарқанд вилояти – 4 396,8 минг киши
- Фарғона вилояти – 4 239,4 минг киши
- Қашқадарё вилояти – 3 731,8 минг киши
- Андижон вилояти – 3 533,9 минг киши
- Наманган вилояти – 3 202,7 минг киши
- Тошкент шаҳри – 3 195,9 минг киши
- Тошкент вилояти – 3 174,6 минг киши
- Сурхондарё вилояти – 3 024,9 минг киши
- Бухоро вилояти – 2 112,2 минг киши
- Хоразм вилояти – 2 075,0 минг киши
- Қорақалпоғистон Республикаси – 2 057,7 минг киши
- Жиззах вилояти – 1 573,2 минг киши
- Навоий вилояти – 1 115,0 минг киши
- Сирдарё вилояти – 949,6 минг киши
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 миллион 236,7 минг нафарни ташкил этди.