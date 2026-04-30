    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида аҳоли сони энг кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 382 685 кишини ташкил этган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 684,9 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайган.

    Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сони:

    • Самарқанд вилояти – 4 396,8 минг киши
    • Фарғона вилояти – 4 239,4 минг киши
    • Қашқадарё вилояти – 3 731,8 минг киши
    • Андижон вилояти – 3 533,9 минг киши
    • Наманган вилояти – 3 202,7 минг киши
    • Тошкент шаҳри – 3 195,9 минг киши
    • Тошкент вилояти – 3 174,6 минг киши
    • Сурхондарё вилояти – 3 024,9 минг киши
    • Бухоро вилояти – 2 112,2 минг киши
    • Хоразм вилояти – 2 075,0 минг киши
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 2 057,7 минг киши
    • Жиззах вилояти – 1 573,2 минг киши
    • Навоий вилояти – 1 115,0 минг киши
    • Сирдарё вилояти – 949,6 минг киши

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 миллион 236,7 минг нафарни ташкил этди.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф