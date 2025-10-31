14:35, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда ўғил болалар кўпроқ туғилмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ФҲДЁ органларида республика бўйича 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.
Шундан,
- ўғил болалар – 343,6 минг (51,7 %);
- қиз болалар – 321 минг (48,3 %).
- Шаҳар жойларда – 319,3 минг (48 %)
- қишлоқ жойларда – 345,3 минг (52 %) туғилиш қайд этилган.
Мазкур даврда ҳар мингта аҳолига 23,5 та туғилиш тўғри келди.
