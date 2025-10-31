OZ
    14:35, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда ўғил болалар кўпроқ туғилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида ФҲДЁ органларида республика бўйича 664,6 мингта тирик туғилиш ҳолатлари қайд этилган.

    Ўзбекистонда ўғил болалар кўпроқ туғилмоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан,

    • ўғил болалар – 343,6 минг (51,7 %);
    • қиз болалар – 321 минг (48,3 %).
    • Шаҳар жойларда – 319,3 минг (48 %)
    • қишлоқ жойларда – 345,3 минг (52 %) туғилиш қайд этилган.

    Мазкур даврда ҳар мингта аҳолига 23,5 та туғилиш тўғри келди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
