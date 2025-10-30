OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:16, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда транспорт хизматларининг ярми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида транспорт хизматлари ҳажми қарийб 133,6 трлн сўмга етди.

    транспорт хизматлари
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Транспорт турлари бўйича транспорт хизматларининг таркиби:

    • Автомобиль транспорти - 50,3 %
    • Ҳаво транспорти - 15,2 %
    • Қувур транспорти -11,3 %
    • Темир йўл транспорти – 8,3 %
    • Ёрдамчи транспорт фаолияти - 4,9 %

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Транспорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!