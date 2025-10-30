18:16, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда транспорт хизматларининг ярми автомобиль транспорти ҳиссасига тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида транспорт хизматлари ҳажми қарийб 133,6 трлн сўмга етди.
Транспорт турлари бўйича транспорт хизматларининг таркиби:
- Автомобиль транспорти - 50,3 %
- Ҳаво транспорти - 15,2 %
- Қувур транспорти -11,3 %
- Темир йўл транспорти – 8,3 %
- Ёрдамчи транспорт фаолияти - 4,9 %
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.