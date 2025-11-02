OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:11, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда қайси тармоқларда оилавий корхоналар сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 октябрь ҳолатига  Ўзбекистонда фаолият юритаётган оилавий корхоналар сони 36 069 тани ташкил этган.

    оилавий корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимот:

    • қишлоқ ва ўрмон хўжалиги – 2 147 та
    • саноат – 7 974 та
    • қурилиш – 291 та
    • савдо – 14 646 та
    • ташиш ва сақлаш – 325 та
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар – 7 122 та
    • ахборот ва алоқа – 234 та
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш – 646 та
    • бошқа турлар – 2 684 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Тадбиркорлик Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!