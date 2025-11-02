12:11, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қайси тармоқларда оилавий корхоналар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган оилавий корхоналар сони 36 069 тани ташкил этган.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимот:
- қишлоқ ва ўрмон хўжалиги – 2 147 та
- саноат – 7 974 та
- қурилиш – 291 та
- савдо – 14 646 та
- ташиш ва сақлаш – 325 та
- яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар – 7 122 та
- ахборот ва алоқа – 234 та
- соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш – 646 та
- бошқа турлар – 2 684 та
