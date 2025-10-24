Ўзбекистонда 9 ойда 884,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 884,5 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.
Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотларининг ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:
- Кўмир – 5,6 млн тонна
- Нефть – 490,1 минг тонна
- Табиий газ – 32,2 млрд куб.м
- Газ конденсати – 846,7 минг тонна
- Автомобиль двигателлари – 174 826 дона
- Юк автомобиллари – 3 215 дона
- Енгил автомобиллар – 326 364 дона
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 28 август куни соат 9:35 ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 000 000 кишига етган эди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.