OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 9 ойда 884,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида 884,5 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    бензин
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотларининг ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Кўмир – 5,6 млн тонна
    • Нефть – 490,1 минг тонна
    • Табиий газ – 32,2 млрд куб.м
    • Газ конденсати – 846,7 минг тонна
    • Автомобиль двигателлари – 174 826 дона
    • Юк автомобиллари – 3 215 дона
    • Енгил автомобиллар – 326 364 дона

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 28 август куни соат 9:35 ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 000 000 кишига етган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ишлаб чиқариш Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!