Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 млн бўлди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 28 август куни соат 9:35 ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 000 000 кишига етди.
Бунда:
- Эркаклар сони – 19 136 800 нафар
- Аёллар сони – 18 863 200 нафар
Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сонида эркаклар сони аёлларга нисбатан 273 600 нафарга кўп.
