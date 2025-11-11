OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:35, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 9 ойда 3,2 млн дона телефон импорт қилинган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида хориждан қиймати 370,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,2 млн дона мобиль телефон импорт қилинган.

    телефон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 219,9 минг донага ёки 7,4 % га ошган.

    Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп телефон етказиб берган давлатлар:

    • Хитой – 2 488 985 дона;
    • Вьетнам – 619 249 дона;
    • БАА – 65 332 дона;
    • Ҳиндистон – 31 858 дона;
    • Корея – 4 862 дона;
    • Бошқа давлатлар – 2 246 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Теглар:
    Телефон Марказий Осиё хабарлари Импорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!