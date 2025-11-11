16:35, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 9 ойда 3,2 млн дона телефон импорт қилинган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида хориждан қиймати 370,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,2 млн дона мобиль телефон импорт қилинган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 219,9 минг донага ёки 7,4 % га ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистонга энг кўп телефон етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 2 488 985 дона;
- Вьетнам – 619 249 дона;
- БАА – 65 332 дона;
- Ҳиндистон – 31 858 дона;
- Корея – 4 862 дона;
- Бошқа давлатлар – 2 246 дона.
