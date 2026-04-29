Ўзбекистон Республикасининг демографик кўрсаткичлари рақамларда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг демографик кўрсаткичларини статистик рақамларда маълум қилди.
Доимий аҳоли сони – 38 382 685 киши
Аёллар сони – 19,1 млн киши (49,6 %)
Эркаклар сони – 19,3 млн киши (50,4 %)
Шаҳарда яшовчилар – 19,5 млн киши (50,9 %)
Қишлоқда яшовчилар – 18,8 млн киши (49,1 %)
Никоҳлар сони – 42,3 мингта
Никоҳдан ажралишлар сони – 12,7 мингта
Ташқи миграция
Кўчиб келган – 721 киши
Кўчиб кетган – 2 277 киши
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони 38 миллион 236,7 минг нафарни ташкил этди.