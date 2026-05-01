Ўзбекистон BYD электромобилларини Қозоғистон ва Афғонистонга экспорт қилади
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистоннинг Жиззах вилоятида жойлашган BYD компанияси ўз маҳсулотларини минтақа мамлакатларига экспорт қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда вилоят ҳокими Улуғбек Мустафоев маълум қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, инфратузилманинг ривожланиши туфайли минтақанинг инвестиция жозибадорлиги ошди.
“Сизнинг қўллаб-қувватлашингиз туфайли сўнгги 10 йил ичида Жиззах вилояти аграр минтақадан саноат минтақасига айланди. Шу билан бирга, минтақада инфратузилма лойиҳаларини ривожлантириш орқали инвестиция оқимлари кўпайди”, — деди Улуғбек Мустафоев Президент Шавкат Мирзиёевга ҳисобот берар экан.
У шунингдек, BYD илк марта минтақа мамлакатларига электр транспорт воситаларини экспорт қилишни бошлашини айтди.
“BYD илк марта Қозоғистонга электр транспорт воситаларини экспорт қилишни бошлайди. Шунингдек, биз Термизга ва ундан кейин Афғонистонга транспорт воситаларини етказиб беришни режалаштирмоқдамиз”, — деди вилоят ҳокими.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Ўзбекистон хорижий давлатлардан 1,1 миллиард долларлик 79 822 та транспорт воситасини импорт қилган эди. Умумий импортнинг 71,2 фоизи (56 832 та транспорт воситаси) электр транспорт воситаларига тўғри келди. Шундай қилиб, ўтган йили бундай транспорт воситаларини сотиб олиш ҳажми икки бараварга, уларнинг қиймати эса 700 миллион доллардан ошган эди.