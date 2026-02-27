OZ
Тренд:
    15:40, 27 Февраль 2026 | GMT +5

    Умманда туялар танловидан 20 та туя четлаштирилди

    ASTANA. Kazinform – Умманда Султонлигининг Ал-Мусанна вилоятида Camel Beauty Show 2026 фестивалида 20 та туя косметик аралашув белгилари аниқлангани сабабли четлаштирилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: Oman news agency

    Daily Mail хабарига кўра, мусобақада қатнашган ветеринар шифокорлар ҳайвонлар сунъий равишда ўзгартирилганлигини аниқладилар. Шу муносабат билан, кўриб чиқилаётган туяларга шоуда кейинги иштирок этиш тақиқланди.

    Форс кўрфази мамлакатларида туя гўзаллик танловлари маданий ва тарихий меросни таъкидлайдиган муҳим тадбир ҳисобланади. Минтақадаги туя фестивалларининг соврин жамғармаси ўн миллионлаб долларга етиши мумкин.

    Аввалроқ Саудия Арабистони туялар учун махсус паспортни жорий этишни режалаштираётгани ҳақида хабар берилган эди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
