Туркиянинг давлат қарзи 14 триллион лирадан ошди
ASTANА. Кazinform — Жорий йилнинг март ойи охирида Туркиянинг давлат қарзи 14,4 триллион лирага (тахминан 320 миллиард доллар) етди, унинг ярмидан кўпи хорижий валютадаги мажбуриятлардир, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Туркия Ғазначилик ва молия вазирлиги маълумотларига кўра, қарз таркиби хорижий валютадаги мажбуриятларга нисбатан сезиларли даражада мойилликни кўрсатади.
Умумий миқдорнинг 6 триллион 887,2 миллиард лираси миллий валютадаги қарз, 7 триллион 559,7 миллиард лираси эса хорижий валютадаги қарздир. Бу мамлакатнинг қарз позициясини валюта курсининг ўзгаришига сезгир қилади.
Давлат талаблари бўйича маълумотлар бир вақтнинг ўзида эълон қилинди. Март ойи охирида ғазна талаблари 252,3 миллиард лирани ташкил этди. Энг катта улуш — 217,5 миллиард лира — Туркия фаровонлик жамғармаси томонидан шакллантирилади.
Давр бошидан бери жами 974 миллион лира қарз тўпланган. Бу рақамлар ҳозирги фискал динамикани ва мамлакат иқтисодиётида ички ва ташқи қарзларнинг ортиб бораётган ролини акс эттиради.
