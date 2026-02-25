Туркияда F-16 қирувчи самолёти ҳалокатга учради
ASTANA. Kazinform - F-16 қирувчи самолёти Туркиянинг ғарбидаги Баликесир вилоятида жанговар машғулотлар пайтида ҳалокатга учради. Учувчи ҳалок бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Баликесир губернатори Исмоил Устаоғлу Туркия ҳаво кучларининг 9-умумий реактив базасига тегишли F-16 қирувчи самолёти парвоздан кўп ўтмай ҳалокатга учраганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, учувчилардан бири хизмат вазифасини бажариш чоғида ҳалок бўлган.
Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaparak kaza kırımına uğrayan F-16 uçağının enkaz alanında incelemelerde bulundu. pic.twitter.com/NekLdthPeC— Balıkesir Valiliği (@TC_Balikesir) February 25, 2026
Парвоздан кўп ўтмай самолёт билан алоқа узилди. Шундан сўнг шошилинч қидирув-қутқарув операцияси бошланди ва қидирув давомида самолётнинг қолдиқлари топилди.
Авария Измир-Истанбул автомагистрали яқинидаги Кареси шаҳрининг Наипли округида содир бўлди. Ҳодиса туфайли автомагистралда транспорт ҳаракати вақтинча ёпилди. Фавқулодда хизматлар ва мутахассислар воқеа жойида ишлашда давом этмоқда.
Туркия Миллий Мудофаа вазирлиги баёнотида ҳалокат сабаби авиация ҳалокатини текшириш комиссиясининг иши билан аниқланишини маълум қилди. Вазирлик ҳалок бўлган учувчининг оиласига ҳамдардлик билдирди.