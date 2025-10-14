Трамп Зеленский билан 17 октябрда учрашиши мумкин
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийни 17 октябрда Оқ уйда қабул қилишини тасдиқлади. Бу ҳақда у 13 октябрда Шарм-аш-Шайхдан Вашингтонга учаётган самолёт бортида журналистлар олдидаги чиқишида айтди, деб ёзади ТАСС.
Трамп 17 октябрда Зеленский билан учрашиш нияти бор-йўқлиги ҳақидаги саволга жавоб берди.
“Менимча, шундай”, - деди Оқ уй раҳбари бошқа тафсилотларни айтмасдан.
У, шунингдек, Американинг «Tomahawk» ракеталарини Украинага етказиш имконияти ҳақидаги саволга жавоб беришдан бош тортди.
Аввалроқ Британиянинг Financial Times газетаси журналисти Кристофер Миллер Х ижтимоий тармоқларда учта манбага таяниб, Трамп Зеленский билан 17 октябрда Вашингтонда учрашиши мумкинлиги ҳақида ёзган эди. Унинг эслатишича, Трамп ва Зеленский ўтган дам олиш кунлари телефон орқали гаплашган ва улар Украинага Американинг «Tomahawk» ракеталарини етказиб бериш масаласини муҳокама қилган. Журналист, шунингдек, жорий ҳафтада Украина делегацияси Вашингтонда америкалик ҳамкасблари билан бир қатор музокаралар ўтказиши режалаштирилганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, икки давлат президентлари Нью-Йоркда БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессияси доирасида учрашган эди.
Зеленский, шунингдек, Трампнинг Ғазо режасини “тарихий” деб атади.