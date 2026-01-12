19:38, 12 Январь 2026 | GMT +5
Трамп ўзини Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи деб эълон қилди
ASTANA. Kazinform – Оқ уй раҳбари Дональд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ўзини “Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи” деб номланган фотосуратни жойлаштирди, деб хабар беради Kazinform.
Скриншотда (Википедиядаги таржимаи ҳолга ўхшаш) АҚШ президенти бу лавозимга 2026 йил январь ойида "ўтгани" айтилган. Шу билан бирга, ушбу "таржимаи ҳол"да Трамп АҚШ президенти лавозимини ҳам сақлаб қолган.
Оқ уйдан ёки Венесуэла мухолифати вакиллари томонидан ушбу нашрга оид ҳозирча ҳеч қандай расмий изоҳ берилмади.
Эслатиб ўтамиз, махсус операция давомида Венесуэла президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси АҚШга олиб кетилган ва ҳибсга олинган.