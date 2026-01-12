OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:38, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп ўзини Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи деб эълон қилди

    ASTANA. Kazinform – Оқ уй раҳбари Дональд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ўзини “Венесуэла президенти вазифасини бажарувчи” деб номланган фотосуратни жойлаштирди, деб хабар беради Kazinform.

    Трамп объявил себя и. о. президента Венесуэлы
    Фото: @realDonaldTrump

    Скриншотда (Википедиядаги таржимаи ҳолга ўхшаш) АҚШ президенти бу лавозимга 2026 йил январь ойида "ўтгани" айтилган. Шу билан бирга, ушбу "таржимаи ҳол"да Трамп АҚШ президенти лавозимини ҳам сақлаб қолган.

    Оқ уйдан ёки Венесуэла мухолифати вакиллари томонидан ушбу нашрга оид ҳозирча ҳеч қандай расмий изоҳ берилмади.

    Эслатиб ўтамиз, махсус операция давомида Венесуэла президенти Николас Мадуро ва унинг рафиқаси АҚШга олиб кетилган ва ҳибсга олинган.

    Теглар:
    АҚШ Дональд Трамп Венесуэла Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!