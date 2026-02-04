Трамп Оқ уйда Колумбия президенти билан учрашди
ASTANA. Kazinform – АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда Колумбия президенти Густаво Петро билан ёпиқ форматда шахсий учрашув ўтказди. Бу икки мамлакат ўртасидаги кескинлик пасайиши мумкинлигини англатади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Колумбия президент маъмурияти Петро ва Трампнинг биргаликда тушган суратларини эълон қилди ва икки соат давом этган учрашув тугаганини тасдиқлади. Оқ уй ҳам учрашувнинг суратини изоҳсиз жойлаштирди.
Учрашув ёпиқ эшиклар ортида ўтказилди ва давлат раҳбарлари томонидан ҳеч қандай расмий баёнотлар берилмаган. Нашр қилинган суратларга кўра, музокараларда АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнc, Давлат котиби Марко Рубио ва Огайо штатидан сайланган ва Колумбияда туғилган республикачи сенатор Берни Морено иштирок этди.
Колумбия томонидан музокараларда ташқи ишлар вазири Роса Вильявисенсио, Колумбиянинг Вашингтондаги элчиси Даниэль Гарсиа-Пенья ва мудофаа вазири Педро Санчес иштирок этган.
«Дастлабки маълумотларга кўра, томонлар Венесуэлага оид масалаларни, нефть ва энергетика соҳасини, гиёҳванд моддалар транзитини, шунингдек Колумбияда бўлиб ўтадиган бўлажак президент сайловини муҳокама қилишлари мумкин», — деб хабар беради NBC News.
Аввалроқ Дональд Трамп Густаво Петро билан "яхши" учрашув бўлишига умид қилаётганини айтган эди.
"Биз гиёҳванд моддалар масаласини муҳокама қиламиз, чунки унинг мамлакатидан кўплаб гиёҳванд моддалар келади", - деди Доналд Трамп.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, агар учрашув ижобий натижа берса, бу ўнлаб йиллар давомида иттифоқчи бўлиб келган икки мамлакат раҳбарларининг позицияларида кескин ўзгаришни англатиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қўшма Штатлар Колумбия президенти ва унинг оила аъзоларига қарши санкциялар жорий қилгани ҳақида хабар берилган эди.