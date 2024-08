Швейцарияда Суданда ўт очишни тўхтатиш бўйича музокаралар бошланди

2023 йил апрелидан бери мамлакатнинг амалдаги ҳукмдори Абдул Фаттоҳ ал-Бурҳон бошчилигидаги Судан армияси ва унинг собиқ ўринбосари Ҳамедти номи билан машҳур Муҳаммад Ҳамдан Дагло бошчилигидаги ҳарбийлаштирилган Тезкор ҳаракат кучлари (ТҲК) ўртасида уруш давом этмоқда.

Музокараларни АҚШнинг Судан бўйича махсус элчиси Том Перриелло олиб бормоқда, у сессия очилишидан кейин "қуролларни ўчириш вақти келди", деди.

Музокаралар 10 кунгача давом этиши мумкин ва Женева яқинида ёпиқ эшиклар ортида ўтмоқда.

ТҲК делегацияси музокараларда иштирок этмоқда, уларнинг рақиби Судан қуролли кучлари эса Вашингтон танлаган форматдан норози. Судан Қуролли Кучлари Женевада бўлиш шарти ТҲКни ўз назорати остидаги шаҳарлардан олиб чиқиб кетиш шартини қўйиб, музокараларнинг ушбу босқичида иштирок этишни истамасликларини билдирди. Судан қуролли кучлари БААнинг кузатувчи ролини ўйнашига рози эмас.

Хабар қилинишича, ал-Бурҳон шу йил июль ойида Судан шарқида ҳарбий байрам пайтида генерал дрон ҳужумидан омон қолганидан кейин шундай позицияни эгаллаган. Судан армияси қўмондони ал-Бурҳоннинг АҚШ етакчилигидаги музокараларга қўшилишни рад этиши музокараларда муваффақиятга олиб келиши ҳақидаги умидларни сўндирган.

Ўзаро айблов

Судан армияси бир неча бор ТҲКни жангчиларни тинч аҳоли пунктларидан олиб чиқиш ва ёрдам етказиб беришни осонлаштириш бўйича мажбуриятларни бажармаганликда айблаган. Бу ўтган йили Саудия Арабистонида тўғридан-тўғри музокараларда эришилган келишувнинг бир қисми бўлиб, жангларнинг қисқа тўхтаб қолишига олиб келди.

Ўз навбатида, ТҲК Омдурман, Эл Обеид ва ал-Фашер шаҳарларини кучли бомбардимон қилиш давом этаётганига қарамай, тинч аҳолига нисбатан суиистеъмоллик ёки талон-тарож қилишни бир неча бор рад этди. ТҲК музокаралар учун Швейцарияга делегация юборди ва агар армия музокараларда иштирок этса, янги тинчлик келишувига очиқ эканликларини билдирди.

Халқаро воситачилик

АҚШ томонидан Швейцария ва Саудия Арабистони кўмагида уюштирилган маслаҳатлашувлар 16 ойлик фуқаролар урушидан сўнг ўт очишни тўхтатишга эришишга қаратилган.

Бошқарувчи гуруҳ - Африка Иттифоқи, Миср, Бирлашган Араб Амирликлари ва БМТ.

"Бизнинг мақсадимиз - ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш, инсонпарварлик ёрдамини кенгайтириш ва аниқ натижаларга олиб келадиган ижро механизмларини яратиш учун олдинга силжиш", - деди Перриелло.

Том Перриеллонинг тан олишича, бу ҳолатда улар расмий тинчлик музокараларидан кўра кўпроқ техник маслаҳатлашувлар бўлиб, бу ўт очишни тўхтатиш бўйича аниқ муваффақиятга эришишни қийинлаштирадиган томонлардан бири иштирок этмаган тақдирда ҳам музокаралар олиб борилади.

16 ойлик уруш

Ал-Бурҳон ва унинг ўнг қўли Ҳемедти 2021 йилда президент Умар ал-Башир ҳокимиятдан ағдарилганидан кейин Суданда ҳокимиятни бўлишди. Ҳар бирининг ўз армияси бор, уларни бирлаштириш режалари бўйича кескинликлар ўтган йили кенг кўламли урушга олиб келди.

Жанглар дастлаб пойтахт Хартумда бошланган. Охир-оқибат ТҲК Дарфур ва Гезира ҳудудининг катта қисмини эгаллаб олди. Кейин армия бошчилигидаги ҳукумат шарқий қирғоқдаги Порт Суданга кўчди.

