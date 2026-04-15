Швецияда сўнгги бир йил ичида ишсизлар сони ошди
ASTANA. Каzinform — Умумий ишсизлик даражаси 8,8 фоизга етди, бу тахминан 510 минг кишини ташкил этади, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Швеция статистика бошқармаси (SCB) маълумотларига кўра, 27 ҳафтадан ортиқ ишсиз бўлганлар сони 19 мингга кўпайиб, тахминан 171 минг кишига етди. Бу мамлакатдаги умумий ишсизларнинг тахминан 36 фоизини ташкил қилади.
Умумий ишсизлик даражаси 8,8 фоизга етди, бу тахминан 510 минг кишини ташкил қилади. Бандлик хизмати маълумотларига кўра, камида 12 ой давомида ишсиз сифатида рўйхатдан ўтганлар сони 151 570 кишини ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 1,3 фоизга кўп.
Таҳлилларга кўра, 55 ёшдан 66 ёшгача бўлган одамлар айниқса заиф гуруҳ бўлиб қолмоқда. Узоқ муддатли ишсизлар орасида уларнинг улуши 18-24 ёшдаги ёшларникидан деярли уч баравар юқори. Бундан ташқари, бошқарма маълумотларига кўра, кекса одамлар камдан-кам ҳолларда ишларини йўқотишса-да, агар шундай бўлса, улар узоқ вақт иш топа олмасликлари эҳтимоли кўпроқ.
Европадан ташқарида туғилганлар, ўрта маълумотга эга бўлмаганлар ва меҳнат қобилияти чекланган одамлар ҳам юқори хавф остида. Баъзи фуқаролар бир вақтнинг ўзида бир нечта тоифаларга кириши мумкин, бу эса уларнинг меҳнат бозоридаги аҳволини янада мураккаблаштиради.
Мутахассислар узоқ муддатли ишсизликнинг ошишини бир нечта омиллар билан боғлайдилар.
Буларга иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар, иш берувчилар томонидан талаб қилинадиган кўникмаларнинг номувофиқлиги ва ёшга қараб камситиш киради. Тадқиқотларга кўра, иш берувчиларнинг жавоб бериш эҳтимоли 40 ёшдан кейин пасая бошлайди.
Шу билан бирга, ёшлар узоқ муддатли ишсизликка камроқ дуч келишади, чунки улар кўпинча вақтинчалик иш ва ўқишни бирлаштирадилар ва меҳнат бозорига кўпроқ мослашадилар.
Бироқ, олий маълумотли ёшлар орасида узоқ муддатли ишсизликнинг ҳам ошиши кузатилди, бу иқтисодий инқироз оқибатлари билан изоҳланади. Мутахассислар меҳнат бозорида яхшиланиш бўлса, ишчи кучига талаб, биринчи навбатда, талаб юқори бўлган кўникмаларга эга малакали мутахассисларга бўлган талаб ошишини тахмин қилмоқдалар.
