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    12:30, 24 Август 2023 | GMT +6

    Шимолий Кореянинг разведка сунъий йўлдошини учиришга иккинчи уриниши муваффақиятсизликка учради

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    Фото: Xinhua
    SEOUL. ХINHUА-Кazinform – Пайшанба куни КХДР разведка сунъий йўлдошини учириш бўйича иккинчи уриниши муваффақиятсиз якунланди. Бу ҳақда Корея марказий телеграф агентлиги маълум қилди, дея хабар беради Кazinform Xinhua агентлигига таяниб.

    Янги ракетанинг биринчи ва иккинчи босқичларининг парвози яхши ўтди, бироқ учинчи босқич парвози вақтида фавқулодда портлаш тизимидаги хатолик туфайли ғайритабиий ҳолат юзага келди, дейилади марказий телеграф хабарида.

    КХДР Аэрокосмик технологияларни ривожлантириш миллий бошқармаси аварияни чуқур ўрганаётганини ва октябрь ойида учинчи разведка сунъий йўлдошини учиришини маълум қилди.


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