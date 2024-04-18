Шайбали хоккей бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби аниқланди
ASTANА. Кazinform - Жаҳон чемпионатида иштирок этувчи Қозоғистон ўсмирлар терма жамоасининг кенгайтирилган таркиби аниқланди.
Қозоғистон Олимпия қўмитаси хабарига кўра, мураббийлар жаҳон чемпионатида иштирок этувчи терма жамоанинг кенгайтирилган таркибига қуйидаги спортчиларни киритишган.
Улар:
Дарвозабонлар: Танирхан Алписбаев, Данил Литкин, Абилайхан Тўлеубай
Ҳимоячилар: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин, Артем Шарапов, Рати Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сағимбаев, Святослав Евплов, Дамир Бритиков;
Ҳужумчилар: Абзал Алибек, Асанали Саркенов, Виталий Божко, Тимофей Симонов, Данил Дронов, Алексей Трегубов, Карим Қазибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов, Артур Глухих, Корней Корнеев, Семен Черкасов.
Бош мураббий: Георгий Верешчагин
25 апрелдан 5 майга қадар Финляндияда ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.
Қозоғистон терма жамоаси В гуруҳида Канада, Швеция, Швейцария ва Чехия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради.