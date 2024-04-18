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    08:40, 18 Апрел 2024 | GMT +6

    Шайбали хоккей бўйича жаҳон чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби аниқланди

    Шайбали хоккей
    Фото: ҚР МОҚ

    ASTANА. Кazinform - Жаҳон чемпионатида иштирок этувчи Қозоғистон ўсмирлар терма жамоасининг кенгайтирилган таркиби аниқланди.

    Қозоғистон Олимпия қўмитаси хабарига кўра, мураббийлар жаҳон чемпионатида иштирок этувчи терма жамоанинг кенгайтирилган таркибига қуйидаги спортчиларни киритишган.

    Улар:

    Дарвозабонлар: Танирхан Алписбаев, Данил Литкин, Абилайхан Тўлеубай

    Ҳимоячилар: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин, Артем Шарапов, Рати Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сағимбаев, Святослав Евплов, Дамир Бритиков;

    Ҳужумчилар: Абзал Алибек, Асанали Саркенов, Виталий Божко, Тимофей Симонов, Данил Дронов, Алексей Трегубов, Карим Қазибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов, Артур Глухих, Корней Корнеев, Семен Черкасов.

    Бош мураббий: Георгий Верешчагин

    25 апрелдан 5 майга қадар Финляндияда ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати бўлиб ўтади.

    Қозоғистон терма жамоаси В гуруҳида Канада, Швеция, Швейцария ва Чехия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради.

    Теглар:
    Спорт Хоккей
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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