16:39, 09 Сентябр 2021 | GMT +6
Шавкат Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон стратегияси» номли янги китоби чоп этилди
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон Стратегияси» номли китоби чоп этилди, деб хабар беради Kazinform gazeta.uzга асосланиб.
Унда Янги Ўзбекистон ва Учинчи Ренессансни қуриш бўйича қилинаётган ишлар ва миллий тараққиёт истиқболлари ҳақида фикр юритилади. Китоб муқаддима, 7 бўлим ва хотимадан иборат.
Бўлимлар қуйидагича номланган:
«Янги Ўзбекистон стратегияси»;
«Халқпарвар давлат»;
«Миллий иқтисодиётни ривожлантириш»;
«Адолатли ижтимоий сиёсат»;
«Маънавий тараққиёт»;
«Хавфсизлик ва ташқи сиёсат»;
«Ўзбекистон ва умумбашарий муаммолар».