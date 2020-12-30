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    18:13, 30 Декабр 2020 | GMT +6

    Шавкат Мирзиёев Нурсултон Назарбоевни Янги йил билан табриклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Биринчи Президенти Нурсултон Назарбоев Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди, деб хабар беради Elbasy.kz.

    Томонлар бир-бирларини кириб келаётган Янги йил билан табрикладилар ва Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги кўп томонлама стратегик ҳамкорлик, шунингдек, икки халқ ўртасидаги дўстона ва яхши қўшничилик алоқаларини қайд этдилар.

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