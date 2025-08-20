Шарқий Қозоғистон аҳолисининг ўртача иш ҳақи қанча
ÓSKEMEN. Kazinform – Шарқий Қозоғистон вилояти аҳолисининг ойлик даромади ортиб бормоқда.
2025 йилнинг иккинчи чорагида вилоят аҳолисининг ўртача ойлик иш ҳақи 417 минг тенгедан ошди. Бу ўтган йилга нисбатан 11,4 фоизга кўпдир. Статистикага фақат йирик ва ўрта корхоналар маълумотлари киради. Кичик корхоналар ҳисобга олинмайди.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, энг юқори иш ҳақи анъанавий равишда саноат ва молия секторларида қайд этилади. Қишлоқ хўжалиги ва ижтимоий хизматлардаги даромадлар энг паст даражада қолмоқда.
“Номинал иш ҳақи - инфляцияни ҳисобга олмаган ҳолда кўрсатилган миқдордир. Аҳолининг реал даромадлари эса секин ўсиб бормоқда. Бир йил аввал вилоятда ўртача иш ҳақи 375 минг тенгега яқин бўлса, ҳозир 417 минг тенгедан ошди. Демак, йил давомидаги ўсиш 42 минг тенгени ташкил этади”, - дейилади хабарда.
Вилоятда иш ҳақининг ўсиши республика бўйича ўртача кўрсаткичга мос келади. Бироқ Шарқий Қозоғистон иш ҳақи бўйича нефть қазиб олувчи вилоятлардан ортда қолса-да, қишлоқ хўжалиги районларидан олдинда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қирғизистонда ўртача ойлик иш ҳақи 42 минг сомдан ошгани хабар қилинган эди.