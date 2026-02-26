Сербияда нечта Қозоғистон компанияси фаолият юритади
ASTANA. Kazinform - Сербияда Қозоғистон капитали иштирокидаги 44 та компания ва Қозоғистон фуқаролари бўлган 73 та якка тартибдаги тадбиркор рўйхатдан ўтган. Бу ҳақда Сербиянинг халқаро иқтисодий ҳамкорлик вазири Ненад Попович маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон-Сербия Бизнес Кенгаши ва Бизнес Форумининг биринчи йиғилишида сўзга чиққан вазир икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмасини таъкидлади. 2025 йилда савдо ҳажми етти фоизга ўсиб, тахминан 117 миллион долларга етди.
“Мамлакатларимиз ўртасидаги эркин савдо келишуви мустаҳкам институционал пойдевор яратади. Эндиликда ушбу пойдеворни Қозоғистон ва Сербияда тадбиркорликни, шунингдек, бизнес ҳамжамиятларини қўллаб-қувватлашнинг аниқ лойиҳалари ва мақсадли механизмлари билан янада мустаҳкамлаш муҳимдир”, - деди у.
Бундан ташқари, у Сербияда қозоғистонлик бизнеснинг мавжудлиги ҳақидаги статистикани тақдим этди.
“Бизнинг маълумотларимизга кўра, ҳозирда Сербияда Қозоғистон капитали иштирокидаги 44 та компания ва Қозоғистон фуқаролари бўлган 73 та якка тартибдаги тадбиркор рўйхатдан ўтган. Бу катта сон эмас ва бизнинг мақсадимиз бу кўрсаткични, шунингдек, Қозоғистондаги сербиялик тадбиркорлар сонини кўпайтиришдир”, - деди вазир.
Поповичнинг сўзларига кўра, Сербия президентининг Астанага ташрифи давомида 8-10 та келишув имзоланиши кутилмоқда, бу эса иқтисодий муносабатларни кенгайтириш учун қўшимча институционал асос яратиши керак.
Аввалроқ, 2018 йил октябрь ойида Астанада бўлиб ўтган Қозоғистон-Сербия бизнес форумида сўзлаган Сербия Президенти Александр Вучич қозоғистонлик ишбилармонларни Сербияда ишлашга таклиф қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Сербия Президенти Александр Вучич 26-27 февраль кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Қозоғистонга расмий ташриф буюради.