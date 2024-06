Саудия Арабистонида Ҳаж зиёрати чоғида 14 иорданиялик ҳалок бўлди, 17 нафари бедарак йўқолди

Ўлимга иссиқ об-ҳаво сабаб бўлгани айтилди. Душанба куни Маккада ҳаво ҳарорати Цельсий бўйича 47 даражага етиши кутилмоқда.

Пайшанба куни Саудия Арабистони соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши ҳақида огоҳлантирди.

Иордания Ташқи ишлар вазирлиги Саудия Арабистони расмийлари билан марҳумларнинг жасадларини уларнинг оилалари хоҳишига кўра дафн этиш ёки ўз ўйларига етказиш тартиб-қоидаларини мувофиқлаштирганини маълум қилди.

To prevent heatstroke, minimizing exposure to direct sunlight in the Holy Sites is best.#Hajj_1445H#Ease_and_Tranquility pic.twitter.com/ogrL4NHZG4