Саммит якунлари бўйича 4 та муҳим ҳужжат имзоланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида бўлиб ўтган Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилишида саммит якунлари бўйича 4 та муҳим ҳужжат имзолангани ҳақида хабар берилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Саммит якунлари бўйича қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:
1. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг “Қозоғистон Республикасининг Халқаро Оролни қутқариш жамғармасига раислигининг бориши тўғрисида”ги қарори;
2. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг “26 мартни Халқаро Орол денгизи, Амударё ва Сирдарё дарёлари куни деб эълон қилиш тўғрисида”ги қарори;
3. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг “Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси президентини сайлаш тўғрисида”ги қарори;
4. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг Астана баёноти.