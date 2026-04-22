OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:35, 22 Апрель 2026 | GMT +5

    Саммит якунлари бўйича 4 та муҳим ҳужжат имзоланди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида бўлиб ўтган Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилишида саммит якунлари бўйича 4 та муҳим ҳужжат имзолангани ҳақида хабар берилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Саммит якунлари бўйича қуйидаги ҳужжатлар имзоланди:

    1. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг “Қозоғистон Республикасининг Халқаро Оролни қутқариш жамғармасига раислигининг бориши тўғрисида”ги қарори;

    2. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг “26 мартни Халқаро Орол денгизи, Амударё ва Сирдарё дарёлари куни деб эълон қилиш тўғрисида”ги қарори;

    3. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг “Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси президентини сайлаш тўғрисида”ги қарори;

    4. Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарларининг Астана баёноти.

    Теглар:
    Орол денгизи Марказий Осиё Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси Қозоғистон Президенти Экология Ақорда
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!