QazVac Қирғизистонда расмий равишда рўйхатдан ўтди
Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Алексей Цой Facebook саҳифасида маълум қилди.
«QazVac Қирғизистонда расмий равишда рўйхатдан ўтди», - деб ёзган вазир.
Эслатиб ўтамиз, QazVac вакцинасининг 25 минг дозаси Қирғизистонга гуманитар ёрдам сифатида етказилган.
Бир ой олдин ҚР Президенти Ҳукуматга QazVac-ни экспорт қилиш масаласини ишлаб чиқишни топширганди.
Дунёга машҳур The Lancet журнали «QazVac» вакцинаси ҳақида мақола чоп этди.
«The Lancet журнали маҳаллий «QazVac» вакцинасининг клиник синовларининг 1-2 босқичлари натижалари тўғрисида мақола олди ва электрон версиясини нашр этди. Биологик хавфсизлик илмий-тадқиқот институти олимларини мақола чоп этилиши билан табриклаймиз!», - деди ҚР Таълим ва фан вазири Асхат Аймағамбетов.
Муаллиф: Есимжан Нақтибай