19:35, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Путиннинг Уиткофф билан учрашуви 2 декабрга белгиланган
ASTANА. Кazinform — Россия президенти Владимир Путиннинг матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга берган интервьюсида Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ўртасидаги учрашув 2 декабрь куни бўлиб ўтишини айтди, деб хабар беради ТАСС.
— Ҳа, Уиткофф билан учрашув эртага режалаштирилган. Аслида, бу ҳақда унинг ўзи кеча айтган эди, — дея бу масала бўйича саволга жавоб берди Песков.
Кремль вакили шунингдек, музокаралар тушдан кейин бўлиб ўтишини маълум қилди.
— Президент бугун эртанги Россия-Америка алоқаларига тайёргарлик кўриш учун бир нечта шахсий учрашувлар ўтказади, — дея қўшимча қилди матбуот котиби.