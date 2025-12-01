OZ
Тренд:
    19:35, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Путиннинг Уиткофф билан учрашуви 2 декабрга белгиланган

    ASTANА. Кazinform — Россия президенти Владимир Путиннинг матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга берган интервьюсида Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ўртасидаги учрашув 2 декабрь куни бўлиб ўтишини айтди, деб хабар беради ТАСС.

    Путин ва Уиткофф
    Фото: Кремль

    — Ҳа, Уиткофф билан учрашув эртага режалаштирилган. Аслида, бу ҳақда унинг ўзи кеча айтган эди, — дея бу масала бўйича саволга жавоб берди Песков.

    Кремль вакили шунингдек, музокаралар тушдан кейин бўлиб ўтишини маълум қилди.

    — Президент бугун эртанги Россия-Америка алоқаларига тайёргарлик кўриш учун бир нечта шахсий учрашувлар ўтказади, — дея қўшимча қилди матбуот котиби.

