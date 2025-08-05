OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:49, 05 Август 2025 | GMT +5

    Президент Тоқаев БМТ конференцияси ўтказиладиган “Аваза” спорт мажмуасига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг денгизга чиқиш имконияти йўқ ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси бўлиб ўтадиган “Аваза” спорт мажмуасига ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Глава государства прибыл в спортивный комплекс «Аваза»
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов ва БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш кутиб олди.

    Сўнгра делегациялар раҳбарлари биргаликда суратга тушишди.

    Делегация басшылары бірге суретке түсті
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, кеча Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг денгизга чиқиш имконияти йўқ ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференциясида иштирок этиш учун Туркманистонга ташриф буюрди.

    Аэропортда Қасим-Жомарт Тоқаев ва Гурбангули Бердимуҳамедов қисқача суҳбатлашди.

    Хабар қилинишича, Президент Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси делегациялари раҳбарларини расмий кутиб олиш маросимида иштирок этиш учун “Аваза” конгресс марказига ташриф буюрди.

    Шунингдек, Қозоғистон Президенти Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этди.

    Теглар:
    Антониу Гутерриш Туркманистон Қозоғистон Президенти Халқаро ташкилотлар Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ақорда БМТ Сердар Бердимуҳамедов
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!