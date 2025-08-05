Қозоғистон Президенти Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этди
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
БМТнинг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференциясининг очилиш маросими олдидан Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашуви бўлиб ўтди.
Тадбир давомида минтақа мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари муҳокама этилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент БМТнинг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси делегациялари раҳбарларини расмий кутиб олиш маросимида иштирок этиш учун “Аваза” конгресс марказига ташриф буюрди.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги ҳамкорлик юксалиш тенденциясида ривожланиб, ижобий динамика намоён этаётганини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 5-8 август кунлари Аваза шаҳрида (Туркманистон) БМТнинг денгизга чиқиш имконияти йўқ ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси (LLDC3) бўлиб ўтмоқда.
БМТнинг Туркманистондаги конференциясида нималар муҳокама этилиниши ҳақида - бу ерда ўқинг.