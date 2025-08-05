Қасим-Жомарт Тоқаев “Аваза” конгресс марказига ташриф буюрди
ASTANА. Kazinform — Президент Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг денгизга чиқиш имкони бўлмаган ривожланаётган мамлакатлар бўйича учинчи конференцияси делегациялари раҳбарларини расмий кутиб олиш маросимида иштирок этиш учун “Аваза” конгресс марказига ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевни Туркманистон Халқ Маслаҳати раиси Гурбангули Бердимуҳамедов кутиб олди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев ва Гурбангули Бердимуҳамедов аэропортда қисқача суҳбатлашгани ҳақида хабар берган эдик.
Давлат раҳбари Қозоғистон билан Туркманистон ўртасидаги ҳамкорлик ривожланиб, жадал суръатларда бораётганини таъкидлади.
– Ҳурматли Гурбангули Мяликгулевич, Сиз билан муқаддас туркман заминида, қардош Туркманистонда яна учрашганимдан хурсандман. Мен Сизнинг таклифингизни чин дилдан қабул қилдим. Бундай форумнинг БМТ Бош котиби иштирокида ўтказилиши катта ютуқдир. Бу 30 йилдан буён бетараф сиёсат олиб бораётган Туркманистоннинг халқаро миқёсдаги юксак нуфузидан далолат беради. Қозоғистон бу сиёсатни тўлиқ қўллаб-қувватлайди, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.