14:30, 08 Июл 2021 | GMT +6
Президент раислигида Қозоғистон Ҳукуматининг кенгайтирилган йиғилиши ўтказилади
NUR-SULTAN. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Қозоғистон Ҳукуматининг кенгайтирилган йиғилиши 10 июл куни соат 11:00 да видеоалоқа орқали бўлиб ўтади.
Бу ҳақда Қозоғистон Президентининг матбуот котиби Берик Уали ўзининг Fasebook саҳифасида ёзди, деб хабар беради Kazinform.
«Йиғилишда мамлакатнинг жорий йилнинг биринчи ярим йиллигидаги ижтимоий-иқтисодий тараққиёти сарҳисоб қилинади. Шунингдек, давлат раҳбари пандемиядан кейинги даврда иқтисодиётни ривожлантириш бўйича вазифаларни белгилайди «, - деди матбуот котиби.