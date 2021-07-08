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    14:30, 08 Июл 2021 | GMT +6

    Президент раислигида Қозоғистон Ҳукуматининг кенгайтирилган йиғилиши ўтказилади

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Қозоғистон Ҳукуматининг кенгайтирилган йиғилиши 10 июл куни соат 11:00 да видеоалоқа орқали бўлиб ўтади.

    Бу ҳақда Қозоғистон Президентининг матбуот котиби Берик Уали ўзининг Fasebook саҳифасида ёзди, деб хабар беради Kazinform.

    «Йиғилишда мамлакатнинг жорий йилнинг биринчи ярим йиллигидаги ижтимоий-иқтисодий тараққиёти сарҳисоб қилинади. Шунингдек, давлат раҳбари пандемиядан кейинги даврда иқтисодиётни ривожлантириш бўйича вазифаларни белгилайди «, - деди матбуот котиби.

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