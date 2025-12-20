Президент Қозоғистонда Япония университетларининг филиалларини очишни таклиф қилди
ASTANA. Кazinform – Давлат раҳбари Токионинг Марказий Осиё мамлакатлари билан сунъий интеллект соҳасида янги ҳамкорликни ўрнатиш ташаббусини қўллаб-қувватлашини билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Рақамли трансформация ва сунъий интеллектни ривожлантириш соҳасида ҳамкорликни ўрнатиш жуда долзарбдир. Япония инновациялари сифати, ишончлилиги ва юқори технологиялари билан кенг танилган.
— Қозоғистон рақамли давлатга айланиш йўлига кирди. Шу мақсадда Alem.ai. халқаро сунъий интеллект маркази очилди. Бу йил мамлакатимиз Америка технологияларига асосланган иккита суперкомпьютерни ишга туширди. Келгуси йилда биз саноат, давлат сектори, ижтимоий таъминот ва таълимни рақамлаштиришга қаратилган Digital Qazaqstan стратегиясини амалга оширишни бошлаймиз. Шундай қилиб, Қозоғистонда сунъий интеллект ва рақамли технологияларни янада ривожлантириш учун қулай шароитлар яратилади. Шу билан бирга, биз Токионинг Марказий Осиё мамлакатлари ва Япония ўртасида сунъий интеллект соҳасида янги ҳамкорликни ўрнатиш ташаббусини қўллаб-қувватлаймиз. Биз ушбу платформани Марказий Осиёдаги энг йирик IТ стартапи «Astana Hub» ва зарур инфратузилма ва халқаро экотизимга эга Alem.ai маркази базасида жойлаштиришни таклиф қиламиз, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, мамлакатда Япония университетлари ва таълим марказларининг филиалларини очишни таклиф қилди.
— Инсон капитали — ривожланишнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи. Япония ушбу формуланинг тўғрилигини аниқ исботлади. Одамларга, меҳнатга ҳурмат, доимий такомиллаштиришга интилиш, умрбод таълим олиш ва ёш авлодни ўқитиш сизнинг давлатингизнинг афзалликларидир. Қозоғистон таълим соҳасини фаол ривожлантирмоқда. Хусусан, бу йўналишда хорижий ҳамкорларимиз билан биргаликда кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Мамлакатимизда етакчи хорижий университетларнинг филиаллари муваффақиятли фаолият юритмоқда. Биз Японияга Қозоғистонда университетлар ва таълим марказларининг филиалларини очиш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қиламиз, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.
Президент Япония Ҳукуматининг Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади.
Президентнинг Японияга ташрифи давомида 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.