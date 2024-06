Пол Маккартнининг қайтиши: тур саналари эълон қилинди

LONDON. Kazinform - Сэр Пол Маккартни 2018 йилдан буён Буюк Британияга биринчи гастрол сафари саналарини маълум қилди, у шу йилнинг декабрь ойида Манчестер ва Лондонда концерт беради, деб хабар беради Кazinform.

Шоулар унинг машҳур репертуаридан «Love Me Do» The Beatles, Wings гуруҳининг «Band On The Run» ва «Coming Up» ҳамда «Dance Tonight»каби яккахон хитлар рўйхатини ўз ичига олган Got Back гастролининг Буюк Британиядаги босқичини белгилаб берди. 2022 йил апрель ойида бошланган тур аллақачон 200 миллион доллардан кўпроқ даромад келтирган.

Маккартни ўзининг ғайратини изҳор этиб, "гастрол йилини уйда якунлаганидан жуда ҳаяжонланганини" ва ватанда чиқиш қилишнинг "ўзгача туйғусини" интиқлик билан кутаётганини айтди. “Келинг, дам олишни бошлайлик. Мен сиз билан учрашишни кута олмайман”, - дея қўшимча қилди у.

81 ёшли мусиқачи 14 ва 15 декабрь кунлари Манчестердаги Co-op Live Arenaда, кейин эса Лондондаги O2 Arenaда 18 ва 19 декабрь кунлари концерт беради. Бундан ташқари, Маккартни Париж ва Мадриддаги чиқишлар саналарини эълон қилди.