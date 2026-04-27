Пекинда чегарадан ўтганлар сони 7 миллиондан ошди
ASTANА. Кazinform – Йил бошидан бери Пекинда чегарадан ўтганлар сони 7 миллиондан ошди, бу ўтган йилга нисбатан 13,3 фоизга кўп, деб хабар беради Xinhuа.
Хитой пойтахти чегара назорати хизмати маълумотларига кўра, ушбу даврда мамлакатга 2,28 миллиондан ортиқ чет эл фуқароси кирган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 34 фоизга кўп.
25 апрель ҳолатига кўра, Пекинга келган қарийб 828 минг чет эл фуқароси визасиз режим ёки вақтинчалик кириш рухсатномаларидан фойдаланган. Бу ташриф буюрувчилар умумий сонининг 70,4 фоизини ташкил қилади.
Мутахассислар бу ўсишни визасиз режимнинг кенгайиши билан боғлайдилар. Ҳозирда Хитой 50 та мамлакат учун бир томонлама визасиз режимни жорий этди. Бундан ташқари, 55 та мамлакат фуқароларига 240 соат давомида визасиз транзит қилиш имконияти берилади.
Йўловчилар оқимининг кўпайиши туфайли Пекинда чегара назорати тартиблари ҳам яхшиланди. Хусусан, 240 соатлик визасиз транзит учун ариза берувчилар учун "ягона дарча" хизмати жорий этилди, бу сайёҳларга миграция карталарини тўлдиришда маслаҳат ва ёрдам беради.
