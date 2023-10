Осиё ўйинларида киберспорт бўйича илк медаллар жамланмаси ўйналади

26 сентябрь, сешанба куни Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтаётган ХIХ Осиё ўйинларида киберспорт бўйича дастлабки медаллар жамланмаси ўйналади, деб хабар беради Kazinform мухбири

Ўйинлар ташкилий қўмитаси маълумотларига кўра, Хитойнинг China Hangzhou Esports Centre марказида 30 та Миллий олимпия қўмитасидан жами 476 нафар спортчи совринли ўринлар учун кураш олиб боради.

Киберспорт XIX Осиё ўйинларида расмий медаллар мусобақаси сифатида дебют қилади, унда еттита ўйин йўналиши бўйича еттита олтин медаль берилади: Arena of Valor Asian Games Version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms 2, League of Legends, Peace Elite Asian Games Version, Street Fighter V: Champion Edition и EA Sports FC Online.

Эслатиб ўтамиз, киберспорт 2018 йилда Индонезияда бўлиб ўтган XVIII Осиё ўйинларида кўргазмали спорт тури бўлган эди.

Киберспорт 2026 йилда Аичи/Нагоя (Япония) шаҳрида бўлиб ўтадиган XX Осиё ўйинлари дастурига киритилган.

Муаллиф: Руслан Сулейменов