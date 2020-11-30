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ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
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    11:15, 30 Ноябр 2020 | GMT +6

    Нурсултон Назарбоев ҳақида янги ҳужжатли фильм намойиш этилади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Биринчи Президент куни муносабати билан «Назарбаев факторы» янги ҳужжатли фильми намойиш этилади, деб хабар беради Kazinform.

    Ҳужжатли фильм ҚР Президентининг Телерадиокомпанияси томонидан ишлаб чиқарилган.

    «Назарбаев факторы» ҳужжатли фильми ҚР Биринчи Президенти - Елбасы Нурсултон Назарбоевнинг асосий ташаббуслари ҳақида ҳикоя қилади.

    Фильмда иштирок этиш учун 15 киши таклиф қилинган. Улар орасида таниқли давлат ва жамоат арбоблари ҳам бор.







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