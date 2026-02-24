Нидерландияда уй нархлари рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform — Нидерландияда уй нархлари январь ойида рекорд даражага етди. Бу асосан уй-жой бозорида доимий тақчиллик, янги уйларнинг етишмаслиги ва оилалар даромадларининг ошиши билан боғлиқ, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Нидерландия статистикаси (CBS) ва Ер ркадастри маълумотларига кўра, мавжуд уйларнинг ўртача нархи ҳозирда 493 875 еврони ташкил этади. Бу ўтган йилга нисбатан 5,4 фоизга кўп. Декабрь ойига нисбатан нархлар ўртача 1,2 фоизга ошди.
“Нархларнинг ошиши асосан уй-жой бозорининг торлиги билан боғлиқ. Талаб юқори, таклиф паст ва бу тенденция давом этмоқда. Биз бу тенденцияни бутун мамлакат бўйлаб кўрмоқдамиз”, — деди Сингапур Марказий банки иқтисодчиси Марйолин Яарсма.
Уй-жой бозори кескинлашиб бораётгани сабабли кўплаб одамлар янги уй топишда қийинчиликка дуч келмоқда. Уйлар нархи кескин ошиб кетган, харидорлар эса кўпинча сўралган нархдан анча юқори суммани таклиф қилмоқда.
Бундан ташқари, ўтган йили Нидерландияда режалаштирилганидан камроқ уйлар қурилди. Бу шуни кўрсатадики, уй-жой қурилиши вақтинчалик ҳукумат томонидан режалаштирилган жадвалдан орқада қолмоқда. Натижада, уй-жой қурилиши режасини ўз вақтида амалга ошириш кетма-кет учинчи йил кечиктирилди.