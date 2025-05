Мьянмадаги зилзила: Мандалай темир йўли ва аэропорти фаолияти тикланди

Бу ҳақда The Global New Light of Myanmar давлат газетаси хабар берди.

Зилзила оқибатида Янгон-Мандалай темир йўл линиясидаги 11 та темир йўл кўприги вайрон бўлган. Баъзи участкаларда рельслар ҳам эгилган.

— Мьянма темир йўллари логистика таъминотини таъминлаш учун ишчи кучи ва ускуналардан фойдаланган ҳолда шошилинч таъмирлаш ишларини бошлади, — дейилади хабарда.

Мьянма темир йўллари пайшанба куни юк поездларини, жума куни эса йўловчи поездларини таъмирланган ҳудудларни синовдан ўтказди. Шанба куни эрталаб поездлар хавфсиз эканлиги тасдиқлангач, йўловчилар қатнови тикланди.

Шу билан бирга, Мандалай халқаро аэропорти жума куни ички рейслар учун қайта очилди. Шанба ҳолатига кўра, тўртта маҳаллий авиакомпания жами 972 йўловчини ташийдиган 13 та рейсни амалга оширди.

6 апрель ҳолатига кўра, Мьянмада ҳалок бўлганлар сони 3471 нафарга етган. Бундан ташқари, 4671 киши тан жароҳати олган, 214 киши бедарак йўқолган.

Эслатиб ўтамиз, 28 март куни Мьянмада 7,9 магнитудали зилзила содир бўлган эди.

Маълумки, зилзиладан жабр кўрган ҳудудларда фавқулодда ҳолат эълон қилинган.

Ўша кунги зилзила 50 дан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлгани аниқланди. Бироқ кечки пайт қурбонлар сони 144 кишига етгани маълум бўлди. Кейинроқ Давлат раҳбари Мьянма Бош вазири Мин Аун Хлайнга ҳамдардлик телеграммаси йўллади.

Бундан ташқари, Мьянмадаги зилзила қурбонлари сони 3 мингдан ошгани ҳақида хабар берган эдик.