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    09:06, 21 Август 2023 | GMT +6

    Москвада Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтди

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    МОSKVA. Kazinform - Москвада «Хорижий кино кунлари» лойиҳаси доирасида Қозоғистон бадиий фильмлари намойиш этилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Пойтахтдаги «Иллюзия» кинотеатрида уч кун давомида 18-20 август кунлари Москва томошабинларига бешта фильм намойиш этилди: Ермек Турсуновнинг «Чол/Старик», Ерлан Нурмухамбетовнинг «Ёнғоқ дарахти/ Ореховое дерево», Болат Қалимбетовнинг «Муқағали», «Довюрак минг бола / войско минг бала» ва Ақан Сатаевнинг «Онага йўл/ Дорога к матери». Барча фильмлар бир вақтнинг ўзида синхрон таржима намойиш этилади.

    Тадбир «Роскино» компанияси томонидан Россия Маданият вазирлиги кўмагида «Хорижий кино кунлари» лойиҳаси доирасида ташкил этилди. Барча намойишлар бепул эди.

    Муаллиф: Наримбек Исмағулов


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