09:06, 21 Август 2023 | GMT +6
Москвада Қозоғистон киноси кунлари бўлиб ўтди
МОSKVA. Kazinform - Москвада «Хорижий кино кунлари» лойиҳаси доирасида Қозоғистон бадиий фильмлари намойиш этилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Пойтахтдаги «Иллюзия» кинотеатрида уч кун давомида 18-20 август кунлари Москва томошабинларига бешта фильм намойиш этилди: Ермек Турсуновнинг «Чол/Старик», Ерлан Нурмухамбетовнинг «Ёнғоқ дарахти/ Ореховое дерево», Болат Қалимбетовнинг «Муқағали», «Довюрак минг бола / войско минг бала» ва Ақан Сатаевнинг «Онага йўл/ Дорога к матери». Барча фильмлар бир вақтнинг ўзида синхрон таржима намойиш этилади.
Тадбир «Роскино» компанияси томонидан Россия Маданият вазирлиги кўмагида «Хорижий кино кунлари» лойиҳаси доирасида ташкил этилди. Барча намойишлар бепул эди.
Муаллиф: Наримбек Исмағулов