    Москвада 28 апрелгача сариқ огоҳлантириш даражаси эълон қилинди

    ASTANA. Kazinform – Москва ва Москва областида 28 апрель оқшомигача об-ҳаво шароити туфайли “сариқ” огоҳлантириш даражаси жорий этилди, деб хабар беради ТАСС агентлиги.

    Россия Гидрометеорология Марказининг маълумотларига кўра, ушбу огоҳлантириш ёғингарчиликнинг кўпайиши, қор ёғиши, ер музлаши ва кучли шамоллар билан боғлиқ.

    “Сариқ даража 28 апрель соат 09:00 гача амал қилади. Баъзи жойларда ёғингарчилик кучайиши, қор ёғиши электр узатиш линиялари ва дарахтларга зарар етказиши ва йўлларда муз пайдо бўлиши мумкин”, - деди марказ вакили.

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, яқин кунларда Москвада ёғингарчилик давом этади ва аста-секин қорга айланади. Душанба куни қор ёғиши кутиляпти. Бундан ташқари, шамол тезлиги 15-20 м/с гача кучаяди.

    Метеорологларнинг маълумотларига кўра, яқин кунларда қор қоплами 2-7 сантиметрга ошиши мумкин.

    Об-ҳавонинг кескин ёмонлашиши Болтиқ циклонларининг таъсири билан боғлиқ. Бунда атмосфера босимининг пасайиши ҳам мумкин.

    Шаҳар ҳокимияти аҳолини ноқулай об-ҳаво шароитида эҳтиёт чораларини кўришга чақирди. Хусусан, уларга дарахтлар остида турмаслик, транспорт воситаларини уларнинг ёнига қўймаслик ва йўлда тезлик чегарасига риоя қилиш тавсия этилди.

    Ляззат Сейданова
