Месси бошчилигидаги энг яхши 11 нафар футболчи жаҳон терма жамоасига кирди
Сhampionat.com сайтидан олинган маълумотларга кўра, IFFHS жамоасига ПСЖ ва Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси киритилган. Шунингдек, Мессининг жамоадоши, Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе, «Олтин тўп» соҳиби, «Реал» Мадрид тўпурари Карим Бензема ҳам бор.
Демак, ушбу футболчилар рўйхатга киритилган.
Дарвозабон: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал» Мадрид);
Ҳимоячилар: Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерландия, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Ашраф Ҳакими (Марокаш, «ПСЖ»);
Ярим ҳимоячилар: Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Хорватия», «Реал» Мадрид);
Ҳужумчилар: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал» Мадрид), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
Муаллиф: Адилжан Умбет
Фото: Сhampionat.com