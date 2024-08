Майк Тайсон ўзидан 31 ёш кичик боксчи билан жанг ўтказмоқчи

Boxingscene.com сайтининг хабар беришича, 58 ёшли Майк Тайсон 15 ноябрь куни Арлингтондаги (АҚШ) АТ&Т стадионида аренага қайтади ва ўзидан 31 ёш кичик машҳур блогер Жейк Пол (10-1-0,7КО) билан жанг қилади.

Жанг профессионал бокс қоидалари бўйича 8 раундга мўлжалланган, Netflix платформасида намойиш этилади.

Mike Tyson shoves Jake Paul 👀



This fight is going to be WILD 🔥🍿 pic.twitter.com/KWXNe8Qzix