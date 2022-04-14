20:50, 14 Апрел 2022 | GMT +6
Машҳур қозоғистонлик продюсер Президент телерадиокомплекси креатив директори бўлди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик таниқли продюсер Нурлан Қоянбаев Президент телерадикомплексининг креатив директори этиб тайинланди, дея хабар бермоқда Kazinform.
Нурлан Қоянбаев «Qazaqstan» миллий каналининг бош продюсери бўлган.
Миллий каналларда турли машҳур лойиҳаларни олиб борган.
2021 йилда Қозоғистон Республикаси Президентининг фармони билан «Шапағат» медали билан тақдирланган.