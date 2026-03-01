Mart oyida Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — Sinoptiklar prognoziga ko‘ra, 2026-yil mart oyi iliq va yomg‘irli bo‘lishi kutilmoqda.
Respublikaning aksariyat qismida havo harorati iqlim normasidan taxminan 1°C yuqori bo‘ladi, janubi-sharqda esa normaga yaqin bo‘ladi (Jetisu viloyatining aksariyat qismida, Almati va Sharqiy Qozog‘iston viloyatlarining janubi-sharqiy yarmida, Abay viloyatining janubi-sharqiy qismida).
Yog‘ingarchilik respublikaning aksariyat qismida normadan yuqori, Aqto‘be, Ulitau viloyatlarida, Mang‘istau, Qostanay, Akmola, Qarag‘anda, Qizilo‘rda viloyatlarining aksariyat qismida, G‘arbiy Qozog‘iston va Atirau viloyatlarining sharqida, Turkiston va Jambil viloyatlarining shimolida normaga yaqin bo‘lishi kutilmoqda.
Qozog‘istonda oy davomida ob-havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik bo‘ladi, ba’zan yomg‘ir yog‘adi: mamlakatning shimoliy yarmida asosan qor shaklida, g‘arbiy va janubiy yarmida yomg‘ir va qor aralash shaklida. Shamol kuchayadi, bo‘ron bo‘ladi, tuman tushadi va yomg‘ir yog‘adi.
Mart oyining birinchi yarmida sovuq kunlar va iliq ob-havo almashinib turadi.
Qozog‘istonning shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarida mart oyi "qishning davomi" hisoblanadi: qishga xos sovuq ob-havo bo‘ladi. Qor yog‘adi, bo‘ron bo‘ladi, yomg‘ir yog‘adi va tuman tushadi.
Biroq, ba’zi kunlarda bahor nafasi seziladi. Birinchi o‘n kunlikda tungi harorat asta-sekin -28-38°C dan -5-10°C gacha, kunduzi esa -10-20°C dan 0-8°C gacha ko‘tariladi. O‘n kunlik oxirida harorat yana pasayadi.
G‘arbiy hududlarda mart oyi o‘zgaruvchan bo‘lib, bahorga xosdir. Oy davomida sovuq va issiq almashinib turadi. Birinchi o‘n kunlikda u kechasi -5-15°C dan 0-5°C gacha, kunduzi esa 0-8°C dan -3+7°C gacha o‘zgarib turadi.
Mamlakatning janubiy yarmida, birinchi o‘n kunlikda tungi harorat asta-sekin -8+2°C gacha, kunduzi esa +5+15°C gacha ko‘tariladi.
Oyning ikkinchi va uchinchi o‘n kunliklarida shimoliy, markaziy va sharqiy hududlarda kechasi -3+2°C dan -8-15°C gacha, ba’zi joylarda -20-25°C gacha, kunduzi esa +5+13°C dan 0-8°C gacha tebranishlar kutilmoqda. Janubi-g‘arbiy va janubiy hududlarda ba’zi kunlarda kunduzi +13+22°C gacha, uzoq janubda esa +27°C gacha isishi kutilmoqda. Antisiklon ta’sirida qisqa muddatli sovuq to‘lqinlar bo‘lishi mumkin.