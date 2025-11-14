Марснинг магнит майдонини ўрганиш учун иккита зонд учирилди
ASTANА. Кazinform — Америкалик миллиардер Жефф Безос томонидан асос солинган Blue Origin компаниясининг New Glenn ракетаси Марснинг магнит майдонини ўрганиш учун ESCAPADE зондларини космосга учирди. Бу ҳақда Report агентлиги хабар берди.
Зондлар америкалик олимлар томонидан ишлаб чиқилган.
Ракета Флорида штатидаги Канаверал бурнидан маҳаллий вақт билан соат 15:55 да учирилди. Компания сунъий йўлдошлар Марсга йўл олган космик кемадан 34 дақиқадан сўнг ажралиб чиққанини тасдиқлади. Зондлар сайёра орбитасига 2027 йил сентябрида етиб боради.
Учириш дастлаб 9 ноябрга режалаштирилган эди. Бироқ, ёмон об-ҳаво ва қуёш фаоллигининг ошиши туфайли у икки марта қолдирилди.
Бу учириш Илон Маскнинг SpaceX ракеталари билан рақобатлаша оладиган New Glenn ракетаси учун иккинчи имконият бўлди. New Glennнинг биринчи синови 2025 йил январь ойида бўлиб ўтди.
Эслатиб ўтамиз, SpaceX Пентагоннинг энг йирик ракета учириш пудратчисига айлангани ҳақида хабар берган эдик.