Марокаш - Африкада қуёш энергиясини ривожлантиришда етакчи ҳисобланади
ASTANA. Kazinform — Африкада қуёш энергетикаси жадал ривожланмоқда, бу жараён Хитойдан қуёш панелларининг оммавий импорти билан боғлиқ.
AZƏRTAC Марокаш оммавий ахборот воситаларига таяниб хабар беришича, Ember тадқиқот гуруҳининг яқинда эълон қилган ҳисоботига кўра, Марокаш энергия алмашинуви бўйича минтақавий етакчи ҳисобланади. Яқинда қироллик ишлаб чиқариш қувватини икки баравар ошириб, йилига 1 гигаваттга етказди, бу эса мамлакат саноати ривожланишидаги сезиларли ютуқлардан далолат беради.
“Африкада қуёш энергиясининг жадал ривожланишининг дастлабки белгилари” сарлавҳали ҳисоботда 2024 йил июль ойидан 2025 йил июнь ойига қадар Хитойдан 15 032 мегаватт қуёш панеллари импорт қилингани, бу ўтган йилга нисбатан 60 фоизга кўп эканлиги айтилади.
Бундан ташқари, Emberнинг хабарларига кўра, Марокаш - ўзининг қуёш панелларини ишлаб чиқаришни ривожлантирган кам сонли Африка давлатларидан биридир.
Унинг ишлаб чиқариш қувватини йилига 1 гигаваттгача икки баравар ошириш имконини берган ушбу стратегия таъминот занжирларини таъминлаш ва импортга қарамликни камайтиришга қаратилган.
Қуёш энергетикасини ривожлантириш - глобал энергетика стратегиясининг бир қисмидир. Марокаш 2030 йилга келиб қайта тикланадиган энергия манбаларининг улушини жами ўрнатилган қувватларнинг 52% га етказишни мақсад қилган. 2023 йилга келиб бу манбалар мамлакат миллий электр энергияси балансининг қарийб 40% ни ташкил этади.