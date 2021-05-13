Марказий Осиё мамлакатлари сув йиғиш лимитини ўрнатдилар
Сув ресурслари бўйича давлатлараро мувофиқлаштириш комиссиясининг 80-йиғилиши видеоконференция шаклида бўлиб ўтди.
Мажлисни Тожикистон Республикаси Энергетика ва сув ресурслари вазирининг биринчи ўринбосари Жамшед Шоимзод олиб борди.
Қозоғистон делегациясига Экология, геология ва табиий ресурслар бўйича вазир ўринбосари Серик Қожаниязов бошчилик қилди.
Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазири Шавкат Хамраев, Туркманистон Республикаси сув хўжалиги давлат қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Довлетмурод Маммедов иштирок этди.
Учрашув давомида 2020-2021 йилларда вегетация даврининг натижалари, шунингдек, мамлакатларнинг сув олиш лимитлари тасдиқланди ва 2021 йилги вегетация даври учун Норин-Сирдарё сув омборлари каскадининг ишлаш тартиби кўриб чиқилди.
Томонлар ўзаро ҳурмат ва яхши қўшничилик тамойиллари асосида ҳар томонлама ҳамкорликни кучайтирадилар.